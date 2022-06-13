«Там нас ненавидят, а мы почему-то берем игроков из недружественных стран. Еще и тренера». Экс-хавбек «Спартака» Кечинов о словах замглавы МИД Польши

оценил высказывания замглавы МИД Польши Марчина Пшидача.

– Говорят, что спорт вне политики, но это не так. Мы все это прекрасно видим. Меня поражает вся эта ситуация, которая происходит в мире по отношению к России. Так что высказывания представителя МИД Польши – мизер из всего того, что происходит.

– Решение Рыбуса вызывает уважение?

– Да какое уважение? Он здесь привык. Я так понимаю, у него супруга из России. Плюс он зарабатывает здесь огромные деньги, которые в Польше не заработает, вот и все. [Ему] 32 года, у него задача – сыграть пару лет и заработать еще больше денег.

Каких-то особых задач он не решит уже. В «Манчестер Сити» он не попадет. Поэтому и никуда не стремится. Если есть возможность после «Локомотива» попасть в «Спартак», почему нет? Пусть там, как пишут, зарплата будет поменьше, но тем не менее.

Я бы после всего того, что сейчас происходит в мире, вообще перестал приглашать легионеров из недружественных стран. К нам такое отношение, а мы все пытаемся кого-то из них взять. Да не нужны они нам!

То, что происходит сейчас, показывает, что упор нужно делать только на своих. Там нас ненавидят, а мы почему-то все берем игроков из недружественных стран. Да еще и главного тренера.

Что происходит, я вообще понять не могу. Непонятно совсем, что в «Спартаке» сейчас. Если эта история так и будет продолжаться, то я, наверное, начну болеть за другую команду. Одного болельщика команда потеряет. Наверное, буду за болеть тогда.

Ведь, действительно, то, что происходит, не поддается никакой логике. Особенно приглашение главного тренера. Но посмотрим. Может, как начнет сейчас работать – и пойдут результаты, и все будут кричать, что он все правильно делает. Но я в этом сомневаюсь.

Поставьте Тихонова – своя живая легенда. Хуже точно не будет, – отметил экс-полузащитник .