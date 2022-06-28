Кечинов об уходе Ларссона из «Спартака»: «Нам не нужны такие неблагодарные футболисты. Это вообще не потеря на данный момент»

высказался об уходе из «Спартака».

Вчера клуб объявил о расторжении контракта с нападающим. Ранее футболист выразил нежелание возвращаться в Россию.

«В последнее время, до аренды, Ларссон особо в «Спартаке» не играл. Он выходил на замены еще при Витории и очень блекло выглядел, а при Ваноли его уже отправили в аренду.

Нам не нужны такие неблагодарные футболисты. Его уход на данный момент – это вообще не потеря, тем более учитывая, что у него нет желания сюда возвращаться, где он получал огромнейшую зарплату, а сейчас еще и делает такие заявления.

Заменить его есть кем: Николсон, Соболев и ребята, которые на подходе из молодежного состава. Можно ли было уйти из по-другому, по-тихому? Знаете, это все вопрос воспитания», – сказал бывший полузащитник красно-белых.