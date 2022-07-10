Лидер фан-движения «Локо» – игрокам о бойкоте из-за Fan ID: «Это протест не против вас, а против абсурда»

Лидер фан-движения высказал игрокам клуба позицию по Fan ID.

Глава United South Иван Крылов обратился к футболистами после товарищеского матча с «Динамо» (3:3), объяснив, почему болельщики объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. «Локомотив» накроет баннером с числом 12 трибуну решивших не приходить на игры болельщиков.

«Мы надеемся, что это временная мера, и что разум возобладает, блокировку отменят, и мы сможем вернуться на трибуны, и поддерживать не только на трибунах.

Поэтому этот протест не против вас, вы это должны понимать. Это протест против абсурда, против вот этого непонятного паспорта, по которому нам почему-то теперь надо приходить домой», – заявил Крылов.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись