Семак о 4:0: «Счет не очень отражает соотношение сил. Спартак» – очень хорошая, квалифицированная команда»

высказался о победе над .

Петербуржская команда обыграла московскую в матче за OLIMPBET Суперкубок России (4:0).

«Боевая игра была до первого мяча. После второго нам стало легче. Но шансы возникали. Игра была не самая простая. Третий мяч – хорошо команда, здорово разыграла – снял много вопросов. Он нас успокоил, с другой стороны, «Спартаку» было сложнее рассчитывать на победу при 0:3.

Счет не очень отражает соотношение сил. Победу заслужили, но крупную ли? Пока не могу сказать, надо проанализировать.

Спартак» – очень хорошая, квалифицированная команда. Игроки сборной, Промес, Зобнин, Селихов, Джикия опытны, обладают хорошим уровнем мастерства. Все работают с мячом, странно было бы, если бы мы не получали моменты у своих ворот.

Ошибки? С моментом Промеса подкачали наши защитники, ребята ошиблись. После индивидуальных действий Зиньковского и Квинси тоже были моменты. Если обыгрывают 1 в 1, так и случается», – сказал главный тренер .