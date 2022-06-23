Депутат Пирог: «Рано или поздно крымские клубы станут участниками российских соревнований. Футбол в Крыму жив – и детский, и профессиональный»

Теги Дмитрий Пирог премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Государственная дума Политика чемпионат Крыма Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Пирог высказался о включении крымских клубов в российские турниры. 

«Вопрос исключительно правового характера, соблюдения норм ФИФА и УЕФА, членами которых является Российский футбольный союз.

Насколько мне известно, работа по интеграции крымского футбола в систему РФС ведется с 2014 года. Сейчас, когда российский футбол и в целом весь наш спорт оказался под санкционным давлением, наши дипломатические позиции, безусловно, несколько изменились.

Очевидно, что рано или поздно футбольные клубы Крыма станут полноправными участниками официальных российских соревнований. Сомнений в том, чтобы их принять, нет.

Важно отметить и то, что футбол в Крыму жив. И детский, и профессиональный. В местных клубах работают опытные российские тренеры и специалисты. Думаю, в системном плане, по инфраструктурным возможностям проблем не будет никаких», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные