Депутат Пирог: «Рано или поздно крымские клубы станут участниками российских соревнований. Футбол в Крыму жив – и детский, и профессиональный»

Дмитрий Пирог высказался о включении крымских клубов в российские турниры.
«Вопрос исключительно правового характера, соблюдения норм ФИФА и УЕФА, членами которых является Российский футбольный союз.
Насколько мне известно, работа по интеграции крымского футбола в систему РФС ведется с 2014 года. Сейчас, когда российский футбол и в целом весь наш спорт оказался под санкционным давлением, наши дипломатические позиции, безусловно, несколько изменились.
Очевидно, что рано или поздно футбольные клубы Крыма станут полноправными участниками официальных российских соревнований. Сомнений в том, чтобы их принять, нет.
Важно отметить и то, что футбол в Крыму жив. И детский, и профессиональный. В местных клубах работают опытные российские тренеры и специалисты. Думаю, в системном плане, по инфраструктурным возможностям проблем не будет никаких», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу.