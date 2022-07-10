Адебайор о Бендтнере: «Он понторез и считал себя лучше всех. Эго есть, но он ничего не может»

Экс-форвард раскритиковал Никласа Бендтнера.

– А кто худший твой партнер по команде? Может, ван Перси или Бендтнер?

– Худший определенно .

– А почему?

– Да все, что с ним связано. Он понторез. Посмотрите, как он себя подает. Знаете, большинство футболистов, у которых нет большого таланта, это понимают и ценят, что тренер доверяет им место на поле и их поддерживают болельщики. А Бендтнер считал, что он лучше всех. И это – проблема.

Я считаю, что иметь эго – это хорошо, но его эго слишком велико в сравнении с тем, что он может предложить своей команде на поле. Если ты считаешь себя таким крутым, покажи что-нибудь на поле. А у него есть эго, но он ничего не может в реальности. И он всегда делает противоположное тому, что ему следовало бы.

Вот у нас в команде были крутые игроки, например , Вильям Галлас, Сеск Фабрегас, , Робин ван Перси, я сам. Но мы уважали абсолютно каждое клубное правило. А единственный игрок, который ничего не уважал, – это был Никлас Бендтнер.

Если ему говорят «не надевай спортивные штаны в раздевалку» – он обязательно их наденет. Если нам говорят, что мы должны снять футболку перед тем как заходить в сауну, он попрется туда в футболке. Он всегда делает противоположное, – отметил Адебайор.