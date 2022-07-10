Адебайор об интересе из РПЛ: «Если вы не относились ко мне как к Бейонсе, я к вам не переходил»

Эммануэль Адебайор сравнил себя с певицей Бейонсе, говоря о приглашении в .

– Был слушок несколько лет назад, что ты мог оказаться в российском клубе, в . Почему ты не приехал играть в Россию?

– Прежде всего, я скажу, что был очень близок к переходу в . Они позвонили, установился отличный контакт, но в последний момент появился Арсен Венгер и позвал в «Арсенал».

А понимаешь, мой идол – Нванкво Кану – играл за . Я хотел его футболку, я хотел пойти по его стопам.

Потом еще делал предложение. Я вам скажу такую вещь. Сначала тебе звонят в пять вечера, а потом – только через неделю. Этим показывают свой непрофессионализм. Для меня это значит, что я не приоритетная кандидатура, интерес недостаточно серьезный.

Если вы хотите пригласить с концертом Бейонсе, вы будете ей звонить каждые 5 минут: хэй, как дела, ты уже поела?

– Ты в тот момент был Бейонсе от футбола?

– Да. Если вы не относились ко мне как к Бейонсе, я к вам не переходил, – сказал бывший нападающий «Манчестер Сити».