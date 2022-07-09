Адебайор об Аршавине: «Великолепный игрок с недостатком амбиций. Он играл потому, что это было его работой, делал минимум»

считает, что был недостаточно амбициозен.

– Ты считаешь, ему не хватало амбиций?

– Думаю, да. Недостаток амбиций. Я не знаю всю его жизненную историю. Но мне кажется, у него было все для футбола.

– Он действительно был так хорош на тренировках?

– О, да, он был очень хорош! Если сравнить Аршавина, к примеру, с Модричем, у Аршавина тоже был топовый набор качеств. Если он был в ударе и реально хотел играть, ты не мог у него мяч отобрать. Он забивал с любого угла. Правой, левой бил одинаково.

Великолепный игрок, но, как мне кажется, с недостатком амбиций.

Он не играл в футбол для того, чтобы становиться все более великим, он играл потому, что это было его работой. Он делал минимум, который от него требовался», – сказал бывший нападающий .