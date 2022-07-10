Адебайор о дорогих вещах: «В Лондоне за сандалии Hermes хотели 47 000 фунтов – кожа крокодила. Да я за 200 фунтов целого крокодила привезу из Того!»

рассказал о попытке продать ему сандалии за 47 тысяч фунтов.

– Многие футболисты отличаются грандиозным транжирством, тратят большие деньги часто совсем глупо. В твоей жизни был момент, когда ты сильно потратился, а потом пожалел об этом?

– Да, мы все допускаем такую ошибку. Люди, которым выпадает шанс срубить большое бабло, они все допускают эту ошибку. В какой-то момент ты что-то покупаешь, а потом осознаешь, что это просто тебе не нужно было. Но вещь уже куплена.

Даже не так давно, когда я жил в Турции, я пытался найти в Стамбуле сандалии Hermes. Там не было моего размера, я поехал в Лондон и нашел там свой размер. И говорю продавцу: хочу три пары. Но одна пара, к несчастью, оказалась типа из кожи крокодила. Ну крокодил – и ладно, для нас в Того это никакая не экзотика.

Я говорю: окей, сколько с меня? Мне говорят: 47 тысяч фунтов. Я переспрашиваю: вы ничего не перепутали, почему так дорого?

И продавец мне начинает объяснять – ну, это крокодил, дает мне какой-то сертификат, рассказывает, что это из кожи крокодила, убитого в Зимбабве, и что если я буду в этих сандалиях пересекать границу, то я обязан предъявить этот сертификат, иначе будут проблемы.

А я продавцу говорю: да я за 200, за 150 фунтов вам целого крокодила привезу из Того! Или дам контакт семьи, которая занимается добычей крокодилов.

А кто-то с деньгами купит эти сандалии, не задавая вопросов. Все богатые люди допускают такие ошибки, потому что могут себе это позволить, – сказал экс-форвард .