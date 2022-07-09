Мостовой о Семаке: «Где он был до «Зенита», какое место занимал? Просто подбор игроков хороший, кого угодно поставь – ниже 2-й строчки не будут»

не видит заслуги главного тренера Сергея Семака в успехах «Зенита».

Такое мнение он высказал после победы питерцев над «Спартаком» (4:0) в OLIMPBET Суперкубке России.

– У «Зенита» есть футболисты, которые решают. Убери иностранцев – и посмотрим, что будет с «Зенитом». Смогут ли они так разбираться?

– То есть дело не только в крутости Семака?

– Да причем здесь Семак? Где он был до «Зенита», какое место занимал? Поставь его сейчас в «Урал» – и что, он чемпионом станет? Нет, никогда не станет.

Просто у Семака хороший подбор игроков. В «Зенит» кого угодно тренером поставь – они ниже второго места не будут. Посмотрите, какие люди на скамейке там сидят. Для нашего чемпионата очень сильные. Хотя, как мы знаем, в Европе 3-4 года из группы выйти не могут.

У «Спартака» неплохой подбор игроков, но не сравнить с «Зенитом». Сейчас уже можно сказать, что «Зенит» – чемпион [по составу]. «Спартак» по составу должен быть в пятерке.

– Бакаева освистали при замене. Что думаете?

– Не слышал. Но он и не отметился ничем, если честно. Но ничего, это хороший футболист. Он еще принесет пользу «Зениту», – сказал бывший полузащитник .

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