Мостовой о 0:4 «Спартака»: «Нужен ли был этот аналитик Абаскаль, чтобы сыграть вот так?»

прокомментировал победу в OLIMPBET Суперкубке России.

«Я думал, что «Зенит» фаворит, но ожидал, что даст бой: на это были причины. Это первая игра, 90 минут, физические кондиции одинаковые. Однако уровень мастерства бразильцев «Зенита» на голову выше.

Думал, будет 2:0, 2:1. Комментаторы говорили, что «Спартак» наиграл на гол. На какой гол он наиграл? Полтора момента за два тайма.

Защита в «Спартаке» – слабое место. Сегодня они это лишний раз доказали.

Сейчас возникает вопрос: а нужен ли был этот аналитик Абаскаль, чтобы сыграть вот так? А чего мы могли ожидать от этого человека?» – заявил бывший полузащитник красно-белых.

4:0 в матче «Зенита» со «Спартаком» – крупнейшая победа в истории Суперкубка России