Мостовой о матче легенд «Спартака» и «Зенита»: «Мне набрали пару непонятных человек. До конкретного предложения не доходило»

остался недоволен тем, как его звали на матч легенд «Спартака».

Москвичи сегодня проиграли ветеранам «Зенита» в Санкт-Петербурге (0:2). Мостовой ранее объяснил отсутствием связей с РФС то, что его не пригласили на игру. Бывший хавбек красно-белых заявил, что Александру звонили.

– Главная эмоция от матча легенд – мое отсутствие в составе . Я единственный футболист, который дважды становился чемпионом СССР из всех, там многие даже в СССР не играли. Наверное, решили позвать тех, кто играл уже в России.

– Аленичев сказал, что вы не брали трубку.

– Мне набрали пару непонятных человек, спрашивали. Больше никто не звонил. До конкретного предложения не доходило.

– Если бы оно поступило, согласились бы?

– Не знаю, – сказал Мостовой.