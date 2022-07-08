Мостовой о матче легенд «Спартака» и «Зенита»: «Мне набрали пару непонятных человек. До конкретного предложения не доходило»

Александр Мостовой остался недоволен тем, как его звали на матч легенд «Спартака».
Москвичи сегодня проиграли ветеранам «Зенита» в Санкт-Петербурге (0:2). Мостовой ранее объяснил отсутствием связей с РФС то, что его не пригласили на игру. Бывший хавбек красно-белых Дмитрий Аленичев заявил, что Александру звонили.
– Главная эмоция от матча легенд – мое отсутствие в составе «Спартака». Я единственный футболист, который дважды становился чемпионом СССР из всех, там многие даже в СССР не играли. Наверное, решили позвать тех, кто играл уже в России.
– Аленичев сказал, что вы не брали трубку.
– Мне набрали пару непонятных человек, спрашивали. Больше никто не звонил. До конкретного предложения не доходило.
– Если бы оно поступило, согласились бы?
– Не знаю, – сказал Мостовой.