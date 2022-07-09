Мостовой о Суперкубке: «Все говорят, что «Зенит» фаворит, но я уверен, что «Спартак» не сдастся. Разгрома ждать не стоит»

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Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. 

Игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 9 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

«Мы видели «Зенит» в товарищеском кубке, а «Спартак» вообще не было видно. По разговорам красно-белые играли неплохо.

Игра в Питере. Запредельная мотивация и у тех, и у других. Трудно спрогнозировать результат этой встречи.

Все с большой уверенностью говорят, что «Зенит» фаворит, и, скорее всего, выиграет. На это есть причины. Однако уверен, что «Спартак» не сдастся. Игра для петербуржцев будет непростой, поэтому разгрома ждать не стоит», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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