Мостовой о Суперкубке: «Все говорят, что «Зенит» фаворит, но я уверен, что «Спартак» не сдастся. Разгрома ждать не стоит»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России.
Игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 9 июля. Начало – в 19:00 по московскому времени.
«Мы видели «Зенит» в товарищеском кубке, а «Спартак» вообще не было видно. По разговорам красно-белые играли неплохо.
Игра в Питере. Запредельная мотивация и у тех, и у других. Трудно спрогнозировать результат этой встречи.
Все с большой уверенностью говорят, что «Зенит» фаворит, и, скорее всего, выиграет. На это есть причины. Однако уверен, что «Спартак» не сдастся. Игра для петербуржцев будет непростой, поэтому разгрома ждать не стоит», – сказал бывший полузащитник сборной России.