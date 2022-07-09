Семак об РПЛ после 4:0 со «Спартаком»: «Зенит» – чемпион, задача – остаться на вершине»

Главный тренер подвел итоги игры за OLIMPBET Суперкубок России.

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл на «Газпром Арене» со счетом 4:0.

– Хочу поздравить болельщиков. Хороший футбол, смотрелась интересно игра, на мой взгляд.

По первому тайму – здорово «Спартак» перемещался, потом подустали, появились зоны.

Чемпионат будет через неделю, сегодня нужно поздравить команду с победой над принципиальным соперником. Думаю, мы нормально готовы к сезону.

Каждая победа стоит дорогого, ребята столько труда вкладывают, они не могут надоесть.

Перед матчем нагнеталась такая ситуация, но это матч просто принципиальных соперников. Петербург заслужил провести хоть один такой матч!

– «Зенит» — фаворит сезона в ?

– Мы чемпионы, задача одна – постараться остаться на вершине. Все мысли о победе, – сказал Семак.