Семак об РПЛ после 4:0 со «Спартаком»: «Зенит» – чемпион, задача – остаться на вершине»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги игры за OLIMPBET Суперкубок России.
Клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» на «Газпром Арене» со счетом 4:0.
– Хочу поздравить болельщиков. Хороший футбол, смотрелась интересно игра, на мой взгляд.
По первому тайму – здорово «Спартак» перемещался, потом подустали, появились зоны.
Чемпионат будет через неделю, сегодня нужно поздравить команду с победой над принципиальным соперником. Думаю, мы нормально готовы к сезону.
Каждая победа стоит дорогого, ребята столько труда вкладывают, они не могут надоесть.
Перед матчем нагнеталась такая ситуация, но это матч просто принципиальных соперников. Петербург заслужил провести хоть один такой матч!
– «Зенит» — фаворит сезона в РПЛ?
– Мы чемпионы, задача одна – постараться остаться на вершине. Все мысли о победе, – сказал Семак.