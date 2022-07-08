Мишин о Fan ID: «Не планирую оформлять. Я против тотального запрета болельщикам посещать матчи»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Алексей Мишин Олимп Суперкубок России Fan ID Футбол

Алексей Мишин высказался о Fan ID в преддверии матча «Зенит»«Спартак».

— Чего ждете от матча за Суперкубок России?

— Мне интересно, как Бакаев сыграет против своего родного клуба. Зелимхан – хороший игрок. «Зенит» также усилился очень классным игроком Кассьеррой. Хочется посмотреть, как выглядит «Спартак» с минимальным количеством легионеров в составе и «Зенит», состоящий в основном из иностранцев.

— Вы будете оформлять Fan ID для посещения стадиона?

— Не планирую. Чем лучше я буду разбираться в футболе, тем хуже я стану понимать фигурное катание. Вопрос о введении Fan ID надо обсуждать, но я категорически против, чтобы тотально запрещали группам лиц, болельщикам посещать матчи, – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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