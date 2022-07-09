Трансфер де Йонга в «МЮ» из «Барсы» может сорваться. Сейчас переход Лисандро считают более осуществимым

Трансфер Френки де Йонга в из «Барселоны» может сорваться.

ESPN со ссылкой на собственные источники пишет, что «МЮ» усиленно пытается согласовать с сумму трансфера , так как опасения по поводу сделки по де Йонгу растут.

«Юнайтед» сообщил «Аяксу», что готов заплатить 50 млн евро за аргентинца, который может играть и в защите, и в центре поля. На фоне интереса со стороны «Арсенала» нидерландский клуб надеется, что получит за Лисандро больше.

Переговоры с «Аяксом» идут на фоне неопределенности в отношении перехода де Йонга.

Источники сообщили ESPN, что диалог по поводу трансфера Френки продолжается, несмотря на заявления президента «Барселоны» о нежелании его продавать. Однако у «Манчестер Юнайтед» есть сомнения по поводу того, что трансфер вообще возможен.

«Юнайтед» договорился с «Барселоной», что заплатит около 65 млн евро без учета бонусов. Однако источники сообщают, что сторонам придется преодолеть еще многие трудности при переговорах.

Бонусы сторонам еще предстоит согласовать. Также сложности создает долг «Барселоны» перед де Йонгом по зарплате.

Как сообщают источники, сейчас в «МЮ» полагают, что организовать сделку по Лисандро будет проще.