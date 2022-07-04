«МЮ» хочет подписать 5 новичков в июле

намерен подписать пять футболистов в этом месяце.

Клуб из Манчестера уже согласовал переход левого защитника , достиг принципиальной договоренности о сумме трансфера полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга и сделало официальное предложение по центральному защитнику «Аякса» .

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг также заинтересован в подписании вингера и хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена, ставшего свободным агентом по истечении срока контракта с .

Первого новичка манкунианцы планируют представить уже на этой неделе, а остальные трансферы завершить в течение июля, до конца предсезонного турне команды по Таиланду и Австралии.

Кроме того, «МЮ» готов продать защитников , , , , и , а также хавбека и форварда .

Тен Хаг уже меняет «МЮ»: вернул правило Фергюсона, интенсивно нагружает мозг и борется с нервозностью при получении мяча