«МЮ» хочет подписать 5 новичков в июле

«Манчестер Юнайтед» намерен подписать пять футболистов в этом месяце.
Клуб из Манчестера уже согласовал переход левого защитника «Фейеноорда» Тирелла Маласии, достиг принципиальной договоренности о сумме трансфера полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга и сделало официальное предложение по центральному защитнику «Аякса» Лисандро Мартинесу.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг также заинтересован в подписании вингера «Аякса» Антони и хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена, ставшего свободным агентом по истечении срока контракта с «Брентфордом».
Первого новичка манкунианцы планируют представить уже на этой неделе, а остальные трансферы завершить в течение июля, до конца предсезонного турне команды по Таиланду и Австралии.
Кроме того, «МЮ» готов продать защитников Аарона Уан-Биссаку, Брэндона Уильямса, Алекса Теллеса, Эрика Байи, Фила Джонса и Акселя Туанзебе, а также хавбека Андреаса Перейру и форварда Антони Марсьяля.
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