Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал Эриксена, де Йонга, Тимбера и Антони

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Брага высшая лига Нидерланды Аякс Ньюкасл Уотфорд премьер-лига Англия Барселона Вильярреал Ла Лига возможные трансферы Лидс Ноттингем Форест Кристиан Эриксен Брентфорд Карл Дарлоу Дин Хендерсон Даниэль Бахманн Кэлвин Филлипс Френки де Йонг Эрик тен Хаг Пау Торрес Юрриен Тимбер Давид Карму Антони Футбол

Эрик тен Хаг хочет, что «Манчестер Юнайтед» подписал нескольких игроков летом.

По данным Manchester Evening News, тренер хочет видеть в команде полузащитника Френки де Йонга, в переговорах по которому «Манчестер Юнайтед» достиг прогресса. Основной целью «МЮ» в обороне стал защитник «Аякса» Юрриен Тимбер.

Также тренер хочет видеть в команде вингера «Аякса» Антони и полузащитника Кристиана Эриксена, контракт которого с «Брентфордом» истекает этим летом.

До назначения тен Хага «МЮ» работал над трансфером опорника «Лидса» Кэлвина Филлипса, но сохранение «Лидсом» места в АПЛ и интерес к игроку со стороны «Манчестер Сити» снизили шансы на успех сделки.

Если трансфер Тимбера из «Аякса» не состоится, «МЮ» попытается подписать Пау Торреса из «Вильярреала» или Давида Карму из «Браги». Из-за сомнений игрока в количестве времени на поле в «Юнайтед» перед ЧМ-2022 трансфер Тимбера находится под вопросом.

Ожидается, что после ухода Дина Хендерсона клуб займется поиском резервного вратаря. Рассматриваются кандидатуры второго вратаря «Ньюкасла» Карла Дарлоу и голкипера «Уотфорда» Даниэля Бахманна. Хендерсон хотел бы перейти в «Ньюкасл», несмотря на интерес со стороны «Ноттингем Форест».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные