Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» подписал Эриксена, де Йонга, Тимбера и Антони

Эрик тен Хаг хочет, что подписал нескольких игроков летом.

По данным Manchester Evening News, тренер хочет видеть в команде полузащитника Френки де Йонга, в переговорах по которому «Манчестер Юнайтед» достиг прогресса. Основной целью «МЮ» в обороне стал защитник «Аякса» Юрриен Тимбер.

Также тренер хочет видеть в команде вингера «Аякса» Антони и полузащитника Кристиана Эриксена, контракт которого с «Брентфордом» истекает этим летом.

До назначения тен Хага «МЮ» работал над трансфером опорника «Лидса» Кэлвина Филлипса, но сохранение «Лидсом» места в и интерес к игроку со стороны «Манчестер Сити» снизили шансы на успех сделки.

Если трансфер Тимбера из не состоится, «МЮ» попытается подписать Пау Торреса из или Давида Карму из «Браги». Из-за сомнений игрока в количестве времени на поле в «Юнайтед» перед ЧМ-2022 трансфер Тимбера находится под вопросом.

Ожидается, что после ухода Дина Хендерсона клуб займется поиском резервного вратаря. Рассматриваются кандидатуры второго вратаря «Ньюкасла» Карла Дарлоу и голкипера «Уотфорда» Даниэля Бахманна. Хендерсон хотел бы перейти в , несмотря на интерес со стороны «Ноттингем Форест».