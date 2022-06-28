«Аякс» продаст Антони и Лисандро в «МЮ», если за них отдадут около 150 млн евро

«Аякс» потребует крупную сумму за Антони и Лисандро Мартинеса у .

Как сообщает The Telegraph, манчестерскому клубу сообщат, что за вингера и защитника нужно будет заплатить около 130 млн фунтов (около 150 млн евро). оценивает Антони в 70-80 млн фунтов (примерно 80-90 млн евро), а Мартинеса – в 45-50 млн фунтов (52-57 млн евро).

В отличие от «Барселоны», с которой «Юнайтед» ведет переговоры по Френки де Йонгу, у «Аякса» нет необходимости продавать игроков. Поэтому Эрику тен Хагу и директору «МЮ» Джону Мерто сообщили, что этих футболистов продадут только в случае огромных предложений.

На трансфер Лисандро также нацелен , который сейчас находится в более выгодной позиции при переговорах.

«Манчестер Юнайтед» ожидает, что переговоры с «Барселоной» по Френки де Йонгу завершатся успехом. Каталонский клуб хотел получить за хавбека 80 млн евро. «Юнайтед» дает за него около 63 млн евро. Ожидается, что «Барса» согласится продать Френки за эту сумму. В соглашение будут включены бонусы, за счет которых сумма трансфера может увеличиться.

На этой неделе «Юнайтед» ожидает получить ответ от Кристиана Эриксена. У 30-летнего полузащитника есть предложения от , «Ньюкасла», и «Брентфорда».

«МЮ» продолжает переговоры с «Фулхэмом» о продаже Андреаса Перейры. «Юнайтед» продаст его, если за бразильца дадут 10 млн фунтов (около 11,5 млн евро).

«Аякс» так бурно раскупают, что клуб занервничал и повысил ценники: уже минус пять игроков, могут уйти еще четверо