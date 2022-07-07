Трансфер де Йонга в «МЮ» задерживается из-за долга «Барсы» в 20 млн евро по зарплате и бонусам

Стало известно, почему Френки де Йонг до сих пор не перешел в .

На прошлой неделе манкунианцы согласовали трансфер хавбека «Барселоны» за 65 млн евро, еще 25 млн каталонский клуб может получить в виде бонусов.

Как сообщает The Telegraph, переход в «МЮ» задерживается из-за задолженности «Барсы» перед 25-летним игроком сборной Нидерландов по зарплате и бонусам с позапрошлого сезона, когда из-за пандемии де Йонг согласился на отсрочку их выплат.

По данным источника, базовый оклад полузащитника составляет 14 млн евро в год.

В сезоне-2020/21 он согласился на временное сокращение зарплаты на 11 млн, в прошлом сезоне – на 5 млн. Таким образом, задолженность по зарплате составляет 16 млн.

Также у сине-гранатовых перед де Йонгом есть долг по бонусам в размере 4 млн евро. Эта выплата предусмотрена за то, что футболист провел не менее 60% матчей за два сезона.