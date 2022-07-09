«ПСЖ» предложил 30+5 млн евро за Скамакку, но получил отказ. «Сассуоло» хочет 50 млн

пытается подписать нападающего .

В Милане состоялась встреча между Антеро Энрике, техническим менеджером «ПСЖ», Джованни Карневали, управляющим директором «Сассуоло», и агентом игрока Алессандро Луччи.

Sky Sport Italia пишет, что парижане предложили 30+5 млн евро, но «Сассуоло» отказался продавать 23-летнего форварда за эту сумму. Итальянский клуб хочет получить 50 млн евро.

В минувшем сезоне Скамакка забил 16 голов в 36 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром «Сассуоло». Подробная статистика форварда сборной Италии доступна здесь.