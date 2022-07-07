«ПСЖ» начал переговоры о трансфере лучшего бомбардира «Реймса» Экитика. «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Интер» и «Милан» тоже интересуются, «Ньюкасл» дает 36+10 млн евро

Европейские топ-клубы хотят подписать лучшего бомбардира «Реймса» Юго Экитика.

В понедельник переговоры о трансфере форварда начал «ПСЖ», сообщает Goal.com. Встреча прошла в головном офисе парижан, ее посетило руководство «Реймса» и фактический спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш.

Боссы «Реймса» объяснили коллегам, что 20-летний футболист еще не подписал контракт с «Ньюкаслом», который договорился с французским клубом о покупке Экитика за 36 млн евро плюс 10 млн бонусов.

Несмотря на договоренность клубов, сам Экитик не торопится с принятием решения, так как француз в курсе интереса других команд. Так, , и уже контактировали с «Реймсом».

«Интер» и вели более предметные переговоры, также как и , который обсуждал с «Реймсом» в том числе возможность партнерства.

В 24 матчах прошлого сезона Лиги 1 Экитик забил 10 голов. Его статистика – здесь.

Первое лето, когда «ПСЖ» потратил 90 млн евро: взяли Пасторе, Матюиди, Лугано и еще 6 игроков. Где они сейчас?