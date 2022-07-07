«ПСЖ» начал переговоры о трансфере лучшего бомбардира «Реймса» Экитика. «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Интер» и «Милан» тоже интересуются, «Ньюкасл» дает 36+10 млн евро

Европейские топ-клубы хотят подписать лучшего бомбардира «Реймса» Юго Экитика.
В понедельник переговоры о трансфере форварда начал «ПСЖ», сообщает Goal.com. Встреча прошла в головном офисе парижан, ее посетило руководство «Реймса» и фактический спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш.
Боссы «Реймса» объяснили коллегам, что 20-летний футболист еще не подписал контракт с «Ньюкаслом», который договорился с французским клубом о покупке Экитика за 36 млн евро плюс 10 млн бонусов.
Несмотря на договоренность клубов, сам Экитик не торопится с принятием решения, так как француз в курсе интереса других команд. Так, «Ливерпуль», «Челси» и «Бавария» уже контактировали с «Реймсом».
«Интер» и «Милан» вели более предметные переговоры, также как и «Реал», который обсуждал с «Реймсом» в том числе возможность партнерства.
В 24 матчах прошлого сезона Лиги 1 Экитик забил 10 голов. Его статистика – здесь.
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