Кимпембе покинет «ПСЖ». «Ювентус» может подписать его, если де Лигт уйдет

может подписать защитника .

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, 26-летний центральный защитник покинет «ПСЖ». «Ювентус» может подписать его в случае, если из клуба уйдет Маттейс де Лигт.

Ранее сообщалось, что серьезный интерес к 22-летнему защитнику «Ювентуса» проявляет «Челси». Лондонский клуб предложил за него 40 млн евро, а также одного из двух игроков на выбор: форварда Тимо Вернера либо хавбека Кристиана Пулишича.

В минувшем сезоне игрок сборной Франции провел 41 матч в составе «ПСЖ» во всех турнирах и забил 2 гола. Его показатели можно изучить здесь.