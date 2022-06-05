Быстров о «Спартаке»: «Доказывайте игрой, а не нытьем. Шансы в Суперкубке есть, если верить в своих футболистов, а не рассказывать, как все плохо»

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Владимир Быстров призвал «Спартак» доказывать свою позицию игрой, а не словами.

– В России сезон начнется с Суперкубка. У «Спартака» есть шансы против «Зенита»?

– Если верить в своих футболистов, не рассказывать, как плохо судят, какая плохая лига, как все плохо в российском футболе, конечно, есть.

Выходите на поле и доказывайте игрой, а не словами после матча и нытьем, которое мы, кстати, частенько слышим.

Хотя я к такому привык за карьеру. Когда был в «Спартаке», питерские ребята так часто говорили, а когда перешел в «Зенит», наоборот, слышал эти слова со стороны «Спартака». Так всегда было, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Зенита».

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