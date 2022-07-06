Мостовой о том, что его не позвали на матч легенд «Спартака» и «Зенита»: «Немного есть двукратных чемпионов СССР с множеством побед и голов. Ну, пусть играют те, кто в клубе несколько раз побывал»

остался недоволен тем, что его не позвали на матч легенд «Спартака».

«Был «приятно» удивлен, когда вчера увидел состав участников товарищеского матча «Спартака» 8 июля в Санкт-Петербурге перед игрой Суперкубка между ветеранами «Спартака» и «Зенита».

Посмотрев состав, в принципе, ничему не удивился, только расстроился, что, за исключением 2-3 фамилий, честно говоря, состав «Спартака» немножко слабоват.

Ну что сделать? Такая реальность нашей сегодняшней спартаковской жизни. Ясно, что это будет типа матч-шоу с ветеранами, ясно, что никто не будет уступать.

Жалко, что историю «Спартака» в СССР многие, наверное, уже не помнят, да и подзабыли, за исключением Валерки Шмарова, который становился чемпионом Советского Союза. Немного есть двукратных чемпионов Советского Союза с множеством забитых мячей, красивых голов, со множеством побед.

Еще раз говорю, что не удивлен, что наши фамилии туда не включены. Ну да ладно, что делать, мы к этому привыкли. Те люди, которые там несколько раз побывали в «Спартаке», пускай играют», – заявил бывший полузащитник красно-белых.

Широков, Титов, Аршавин, Филимонов, Тимощук и Аленичев сыграют в матче легенд «Зенита» и «Спартака»