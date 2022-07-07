Жоан Лапорта: «Барса» сделала предложение по Левандовскому, ждем ответ «Баварии». Благодарю игрока за усилия»

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Жоан Лапорта подтвердил, что «Барселона» сделала предложение по Роберту Левандовскому.

«Мы сделали предложение по Левандовскому, и мы ждем ответ от «Баварии». Посмотрим, будет ли он положительным.

Хочу поблагодарить игрока на усилия, которые он прикладывает, чтобы перейти в «Барселону». «Бавария» оценивает наше предложение, и мы ждем ее ответа», – сказал президент «Барселоны» на презентации Андреаса Кристенсена.

В минувшем сезоне 33-летний форвард, который ранее заявил, что хочет уйти из «Баварии», забил 46 голов в 50 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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