Агент Левандовского сказал Лапорте, что 40 млн евро хватит для трансфера из «Баварии». Роберт ждет, что перейдет в «Барсу» до 12 июля

«Барселона» продолжает работать над трансфером форварда «Баварии» Роберта Левандовского.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта постоянно контактирует с форвардом и его агентом Пини Захави.
Как пишет Mundo Deportivo, Захави сказал Лапорте, что 40 млн евро хватит, чтобы убедить «Баварию» продать форварда. «Барселона» уже предложила столько, хотя изначально планировала потратить на покупку поляка меньше.
Хоть в «Баварии» и говорят о сумме в 60 млн евро за форварда, клуб начинает понимать, что лучше не удерживать Левандовского помимо его воли.
Роберт ждет, что до 12 июля трансфер в «Барселону» будет оформлен – он не хочет начинать предсезонку в составе «Баварии».
В минувшем сезоне поляк забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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