Агент Левандовского сказал Лапорте, что 40 млн евро хватит для трансфера из «Баварии». Роберт ждет, что перейдет в «Барсу» до 12 июля

продолжает работать над трансфером форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

Президент каталонского клуба постоянно контактирует с форвардом и его агентом .

Как пишет Mundo Deportivo, Захави сказал Лапорте, что 40 млн евро хватит, чтобы убедить «Баварию» продать форварда. «Барселона» уже предложила столько, хотя изначально планировала потратить на покупку поляка меньше.

Хоть в «Баварии» и говорят о сумме в 60 млн евро за форварда, клуб начинает понимать, что лучше не удерживать Левандовского помимо его воли.

Роберт ждет, что до 12 июля трансфер в «Барселону» будет оформлен – он не хочет начинать предсезонку в составе «Баварии».

В минувшем сезоне поляк забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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