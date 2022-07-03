Левандовски – Хави во время отдыха на Ивисе: «Очень хочу поработать с вами»

и встретились во время отдыха на Ивисе.

Как пишет As, нападающий «Баварии» и тренер «Барселоны» дружески пообщались на протяжении нескольких минут. Это был неформальный разговор, Левандовски и Хави говорили о семьях, а также обсуждали отдых.

Прощаясь, Левандовски сказал Хави: «Я очень хочу поработать с вами».

Хави ждет, что сможет рассчитывать на 33-летнего форварда до тура по США, который начнется 16 июля.

В минувшем сезоне поляк забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

Лапорта о Левандовском: «Ценим публичные заявления о желании перейти в «Барсу», но должны уважать «Баварию» – один из лучших клубов мира»