Лапорта о Левандовском: «Ценим публичные заявления о желании перейти в «Барсу», но должны уважать «Баварию» – один из лучших клубов мира»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере Роберта Левандовского.

«Большинство футболистов хочет играть за «Барсу», но у клубов, которым эти игроки принадлежат, есть на этот счет свое мнение, и все это становится частью переговорного процесса.

Конечно, мы знаем, что Левандовски – отличный футболист, но я буду сдержан в комментариях по поводу его возможного перехода.

Мы ценим его публичные заявления насчет желания перейти к нам. Мы польщены, но должны с уважением относиться к такому клубу, как «Бавария», – одному из лучших в мире», – сказал Лапорта.

«Барса» планирует подписать Левандовского, Кунде, Бернарду и Рафинью за 200 млн евро

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