Артем Ребров: «Казалось, Ваноли не уедет, если «Спартак» возьмет Кубок. Стало грустно, что опять все заново, опять новый человек»

в блоге на Sports.ru рассказал об уходе Паоло Ваноли из .

«Мне казалось, если выиграем Кубок, то Ваноли никуда не уедет. Я понимал, что победа снимет давление, ему будет поспокойнее работать. Никак не ожидал, что он в итоге уйдет. После финала утром встретились в офисе, пожелали друг другу хорошего отдыха, намеков на увольнение не заметил, все нормально было.

Стало грустно, что опять все заново, опять новый человек. Не знаю, получилось бы у Ваноли, если бы он остался, но точно знаю, что не люблю быстрые выводы. Человек поработал половину сезона, но в каких условиях? Я бы не судил его ни по победе в Кубке, ни по 10-му месту, а хотел бы посмотреть по итогам, скажем, двух сезонов. Тогда можно было бы полноценно оценить Ваноли как тренера. Да и то, учитывая реалии и санкции УЕФА, картина бы искажалась.

В любом случае Паоло вошел в историю – как человек, который выиграл Кубок России спустя 19 лет. На базе есть табличка с тренерами, которые побеждали. Последним был Каррера. Теперь там еще один итальянец – », – написал бывший вратарь «Спаратака», сейчас занимающий в клубе пост технического координатора.

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