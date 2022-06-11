Тарпищев о Ваноли: «Что он успел сделать? Ничего! С Кубком больше фактор удачи, настроя, столетия, игры же не было»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о тренерах «Спартака».

– Никто не знает Абаскаля, кроме того, что он там что-то делал в системе «Севильи». Я против таких экспериментов.

Сейчас самая благодатная почва для российского футбола делать свое. У нас много молодых тренеров, а они не привлекаются никуда. Иностранцы молодежью заниматься не будут, не будут создавать школы, поэтому надо поощрять и привлекать наших тренеров.

Насчет Рыбуса проблем нет, его все знают. Вопрос не в нем, а в том, что в коллективе должна быть команда единомышленников: тренер плюс спортсмен. Нет этого сочетания – значит, нет команды и нет перспектив.

– Что скажете про Ваноли?

– Что он успел сделать? Ничего! Кубок России? Тут больше фактор удачи, настроя, эмоций, столетия. Если бы был не Ваноли, при всех обстоятельствах «Спартак» и так мог выиграть Кубок. Игры же как таковой не было, – сказал Тарпищев.

Итоги Ваноли в «Спартаке»: хорошие топ-матчи, битые планы на аутсайдеров и упрощение игры