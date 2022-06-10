Зарема об уходе Ваноли: «Прости за диванных экспертов, за высказывания тренеров-ждунов на так называемом спортивном канале. Желаю работать в топ-чемпионате»

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Зарема Салихова высказалась об уходе Паоло Ваноли.

Вчера «Спартак» объявил об уходе 49-летнего итальянца с поста главного тренера команды.

«Мы очень благодарны Паоло. С пониманием относимся к такому решению. 

Он принял команду в непростой период, а по ходу работы с каждым днем ему и его помощникам становилось все труднее. Его коллеги катапультировались из России, успев купить билеты еще не с тремя пересадками до Германии.

Однако он не бросил клуб в феврале и верил до последнего, что международная обстановка разрядится. Благодаря этой вере «Спартак» не посыпался, в отличие от «Динамо».

Но чуда не произошло. Остается только со слезами на глазах сказать Паоло: «Спасибо!» Спасибо за важные победы. Спасибо за единение. Спасибо за то, что не было равнодушных ни в команде, ни среди сотрудников клуба. За то, что каждый стремился стать лучше. 

И еще хочется сказать: «Прости». За всех диванных экспертов, которые ненавидели его с первого дня просто назло. За эшелон высказываний вечно негативных, завистливых, нереализовавшихся тренеров-ждунов на так называемом спортивном канале. 

От души хочется пожелать работать в топ-чемпионате, как это случилось у Эмери и Тедеско. А мы, скорее всего, даже не сможем посмотреть трансляции этих матчей – если только они не пиратские или не подключим VPN. 

Особая благодарность Антонио Конте – за то, что отпустил Паоло в «Спартак», ведь иначе у нас не было бы Кубка. Теперь у Конте есть n-ное количество лет для подготовки следующего помощника, тренера-победителя для «Спартака», – написала супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в блоге на Sports.ru.

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