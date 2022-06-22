Умяров о том, что дал ему Ваноли: «Многое в плане тактики и ментальности. Очень важен дух победителя»

высказался об уходе с поста главного тренера «Спартака».

— Когда ты понял, что Ваноли покинет команду? Сразу после финала Кубка?

— Когда мы прощались после матча с «Динамо», промелькнула мысль, что они [тренерский штаб] могут уйти. Но я не был уверен до конца. Они прощались так, будто уходят... Я еще спросил у Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Но однозначного ответа не последовало.

— Ты посвятил Ваноли пост в телеграм-канале.

— Да. Я ему и сообщение написал.

— Как он отреагировал?

— Ответил, что это не на сто процентов его решение. Ну, то есть не было такого, что он захотел и ушел. Там совокупность факторов и происходящего с семьей. Я его понимаю. Нет вопросов.

— Что тебе дал Ваноли за эти полгода?

— Многое на самом деле. И в плане тактики, и в плане ментальности. Для команды очень важен дух победителя. Когда Паоло приходил, задачей была победа в Кубке. И он с самого начала поверил, что мы можем выиграть.

На каждой тренировке и теории он выдавал эмоции! Мог долбить сенсорную доску, когда ему что-то не нравилось. Чувствовалось, что у него это в крови, – сказал хавбек .