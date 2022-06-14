Лука Каттани: «Ситуация с Бакаевым не шла на пользу «Спартаку». Задолго до моего прихода он был центром полемики и проблем»

высказался об уходе из «Спартака».

– После финала Кубка вы сказали, что не можете ничего сделать по продлению Бакаева. Какая роль в этом?

– Когда я говорил о параметрах, на которые невозможно влиять, это значило, что на них никто не может влиять.

Если говорить про Бакаева, то у меня с ним отличные отношения. Но для продления этого недостаточно, нужно обоюдное желание. Вопрос был затянут, и я тоже отложил его до финала Кубка. Но финал прошел хорошо, я был доволен результатом.

На мой взгляд, это естественное завершение истории. Это вопрос химии с клубом и . Ненормально, когда после каждого матча спрашивают, сколько минут сыграл Бакаев. Влияла ли Зарема? Абсолютно нет. Единственный, кто влиял – Ваноли.

– Что конкретно не позволило продлить Бакаева?

– Это как ситуация, в которой спрашивали, сколько минут он провел на поле. Желаю Бакаеву всего наилучшего. Все свелось к полемике и обсуждению. Решение принято, вы можете быть недовольны, но ответственность моя.

Ситуация с Бакаевым не шла на пользу «Спартаку». Как будто вы приходите с секундомером и считаете, сколько он сыграл. Задолго до моего прихода он был центром полемики и проблем. При этом я уважаю его. Он не заслуживает такой ситуации.

Был лагерь за Бакаева и против него. Одни считают его лучшим игроком «Спартака» и приходят посмотреть, как он играет. Не хочу, чтобы у нас все было либо в красных, либо в белых цветах. Чтобы было в красно-белых, – передает слова спортивного директора «Спартака» корреспондент .ru Ярослав Сусов.

Сообщалось, что воспитанник «Спартака» перейдет в «Зенит» и подпишет контракт по схеме «3+1».

В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 36 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 7 передач. Его статистика доступна здесь.