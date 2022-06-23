Дюков о Суперкубке: «Петербург способен создать больший доход, есть организационное наследие финала ЛЧ. Принцип нейтральности – в равной поддержке болельщиков»

прокомментировал проведение Олимп Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

9 июля на встретятся «Зенит» и «Спартак».

– Почему не пошли [«Спартаку»] навстречу по Суперкубку?

– Это не я, а бюро исполкома и . Я не пошел навстречу как «Спартаку», так и «Зениту».

Я видел, как писали, что «Зенит» и «Газпром» продавили проведение матча в Санкт-Петербурге. Но единственный вопрос, который я обсуждал с Медведевым, – более позднее начало нового сезона РПЛ. Для это было важно, как я понял из звонка.

Этот вопрос рассматривался на заседаниях дважды, но члены бюро исполкома приняли решение поддержать большинство клубов, а не идти навстречу , ЦСКА и «Зениту». Голосовали дважды – большинство проголосовало за 16–17 июля.

– Повлияли ли высказывания отдельных людей из «Спартака» на членов бюро исполкома?

– Правильно задать вопрос членам бюро исполкома, повлияло это или нет. Мне кажется, какое-то влияние оказало. В РФС не было никаких официальных обращений, заявлений, писем, звонков. Мне неизвестно, чтобы кто-то говорил из клуба с членами бюро исполкома.

Есть набор критериев, по которым осуществлялся выбор места. Петербург с большей вместимостью стадиона, заполняемостью, с большим количеством лож и зоной hospitality способен создать больший доход.

Важный фактор – качественная медиакартинка, стадион лучше готов. Для нас важно, чтобы и телезрители получили комфортный просмотр, их будут десятки миллионов. У Петербурга есть опыт проведения крупных спортивных мероприятий, как у и Нижнего Новгорода, Казани. У Петербурга есть организационное наследие финала Лиги чемпионов, который не состоялся. Надеюсь, вы согласитесь, что Санкт-Петербург — достойный кандидат на проведение матча.

Был критерий против – принцип нейтральности. Он не был актуален до начала июня 2022 года, хотя турнир проводится почти 20 лет. Да, его надо учитывать, но бюро исполкома посчитало, что принцип нейтральности в том, что команды должны получить равную поддержку болельщиков.

В данном случае мы договорились, что оба клуба получают одинаковую квоту: по 30% от вместимости. Если они будут проданы, то, может быть, будет выделено еще 10%. В кассы ехать будет не нужно: продажа будет организована онлайн.

Да, игра будет не на нейтральном поле, но болельщиков «Спартака», мы считаем, в Санкт-Петербурге будет больше, чем могло бы быть в Нижнем Новгороде или Казани.

Соглашусь, что это решение неоднозначное по совокупности факторов. Но ситуаций, когда можно принять однозначное решение, почти не бывает, – сказал президент РФС.

«Спартак» намекнул на бойкот, РФС этого не боится, «Руки Вверх!» извинились. Суперкубок в Питере – скандалище