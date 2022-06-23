Дюков о Суперкубке: «Что бойкотировать «Спартаку»? Возможность сыграть на современной арене?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Олимп Суперкубок России Александр Дюков Газпром Арена (Крестовский) Чемпионат.com Футбол

Президент РФС высказался о решении «Спартака» не бойкотировать Олимп Суперкубок России.

Московский клуб 9 июля сыграет с «Зенитом» на «Газпром Арене».

«Мне ничего не известно о возможности «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок. Я никаких официальных заявлений и звонков от клуба не получал. То, что попало в медийное пространство, давайте считать за дополнительный разогрев.

В бойкот я не верил: что бойкотировать игрокам «Спартака»? Возможность сыграть на современной арене, второй в России по вместимости?

Мы ожидаем, что посещаемость будет значительно выше, чем в Нижнем Новгороде или Казани. Нам кажется, что в Санкт-Петербурге соберется больше болельщиков «Спартака», чем в любом другом городе», – сказал Александр Дюков.

«Спартак» больше не бойкотирует Суперкубок. Поедут в Петербург «из уважения к болельщикам и славному прошлому»

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