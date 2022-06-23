Дюков о Суперкубке: «Что бойкотировать «Спартаку»? Возможность сыграть на современной арене?»

Президент РФС высказался о решении «Спартака» не бойкотировать .

Московский клуб 9 июля сыграет с на .

«Мне ничего не известно о возможности «Спартака» бойкотировать матч за Суперкубок. Я никаких официальных заявлений и звонков от клуба не получал. То, что попало в медийное пространство, давайте считать за дополнительный разогрев.

В бойкот я не верил: что бойкотировать игрокам «Спартака»? Возможность сыграть на современной арене, второй в России по вместимости?

Мы ожидаем, что посещаемость будет значительно выше, чем в Нижнем Новгороде или Казани. Нам кажется, что в Санкт-Петербурге соберется больше болельщиков «Спартака», чем в любом другом городе», – сказал Александр Дюков.

«Спартак» больше не бойкотирует Суперкубок. Поедут в Петербург «из уважения к болельщикам и славному прошлому»