Гендиректор «Зенита» о Суперкубке: «РФС выбрал Петербург с учетом того, что ни один из московских стадионов не заявился»

Гендиректор высказался о скандале вокруг предстоящего матча за .

– Не кажется ли вам, что градус напряжения вокруг игры за Суперкубок из-за высказываний близких к руководству людей отодвигает на второй план собственно футбол?

– Я не стану комментировать действия «Спартака». Матч за Суперкубок предназначен для того, чтобы был праздник футбола, не случайно он проводится перед открытием сезона, чтобы болельщики увидели свои любимые команды.

Выбор Петербурга сделан с учетом того, что ни один из московских стадионов, включая «Лужники», где проходил финал Кубка, не заявились на эту игру.

Все остальные разговоры – нефутбольного характера. Уверен, будет хороший футбол, и, как обычно, кто лучше сыграет, тот и выиграет, – сказал .