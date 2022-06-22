Широков о Суперкубке: «Если «Спартак» на что-то обиделся – пусть выйдет и докажет все на поле»

высказался о решении не бойкотировать Суперкубок России.

«Можно только приветствовать желание «Спартака» приехать в Питер. Любители футбола должны получить удовольствие от матча. Думаю, будет футбольный спектакль.

Не знаю, в чем была логика того, что они подняли шум по поводу того, играть или не играть. Но то, что «Спартак» принял решение играть в Петербурге матч, – правильное и здравое решение. Может, они таким образом мотивацию дополнительную для себя получили.

Если «Спартак» на что-то обиделся – на то, что матч проводится в Питере или как выбирали место проведения – пусть выйдет и докажет все на футбольном поле.

«Зенит» же играл в Москве матчи за Суперкубок. Условно на чужом поле. С «Локомотивом» они играли в Москве три раза. И ничего страшного не происходило. Здесь то же самое.

Оптимально, считаю, играть такие матчи в Лужниках. Для чего-то же этот стадион построен. Где, как не на нем открывать футбольный сезон игрой за Суперкубок или закрывать матчем за . Это главная арена страны. Если «Лужники» заняты по каким-то причинам, значит, надо прорабатывать запасной вариант для Суперкубка. Но заранее. Чтобы команды знали дату и место встречи.

Тогда не будет никаких обид, бойкотов. Может, и до этого дошло бы, я не знаю. Сейчас всего можно ожидать. Но здравый смысл восторжествовал, это самое главное. Надеюсь, мы увидим интересный матч», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Матч – «Спартак» состоится 9 июля на .