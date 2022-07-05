Дивеев о тактике ЦСКА при Березуцком: «Ты не будешь с каждым соперником играть тики-таку, если ты не «Барселона»

высказался о спаде ЦСКА в концовке прошлого сезона.

– Понимаешь, что произошло с ЦСКА в последние полгода? Будто вы продали душу дьяволу за первую часть, а во второй он этот долг забрал.

– Сам не понимаю, почему так произошло. После зимних сборов вернулись, не проигрывали шесть-семь игр подряд. Но потом пошел какой-то спад.

Все хотели выигрывать, но что-то не получалось. Можно вспомнить «Нижний»: играем 0:0, давим-давим, и тут нам чуть не забили. В итоге на 90-й Юсуф [Языджи] забивает. Мы ведь спокойно могли забивать раньше, но не перло. Видимо, фарт, не знаю.

– Есть мнение, что костяк той команды собирался под одну тактику, назовем ее тики-такой, но результат приносила другая. Та, которой категорически не хотел пользоваться Березуцкий.

– Но это лишь мнение. Вот вы говорите так, а я считаю по-другому. Ты же не будешь с каждым соперником играть тики-таку. Если ты, конечно, не «Барселона».

С той же «Уфой» мы играли в контроль, но пропустили. Фарт. Бывает такое, что не везет тебе. Бьешь – мимо, бьешь – мимо, а у соперника какая-то шальная подача, туда-сюда, и залетает гол.

Да, бывает, что проигрываешь по делу 0:3, 0:4, без шансов. Но тут просто не фартило. Понятно, что везет тому, кто трудится. Поэтому я и не понимаю, почему такая серия получилась. И сам задавался вопросом, и пацанов спрашивал – ответа нет. Хорошо, что потом все же показали, как можем играть, – сказал защитник .