ЦСКА сменит тренера, только если Березуцкий захочет уйти по собственному желанию («Матч ТВ»)

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ЦСКА не определился с будущим тренерского штаба команды.

В мае появилась информация, что Алексей Березуцкий, проработавший на посту главного тренера один сезон, попросил руководство освободить его от должности.

Как сообщает «Матч ТВ», со стороны клуба нет инициативы расторгать контракт с Березуцким.

«На данный момент нет никаких новостей относительно тренерских перестановок в ЦСКА, так как Алексей и Василий Березуцкие находятся в отпуске, и любые обсуждения возможны только после их возвращения.

Только в том случае, если Алексей Березуцкий, возглавляющий армейский клуб, захочет уйти по собственному желанию, в тренерском штабе произойдут изменения. Инициативы о расторжении контракта со стороны клуба нет», — сообщил источник «Матча».

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