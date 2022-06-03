ЦСКА сменит тренера, только если Березуцкий захочет уйти по собственному желанию («Матч ТВ»)

ЦСКА не определился с будущим тренерского штаба команды.
В мае появилась информация, что Алексей Березуцкий, проработавший на посту главного тренера один сезон, попросил руководство освободить его от должности.
Как сообщает «Матч ТВ», со стороны клуба нет инициативы расторгать контракт с Березуцким.
«На данный момент нет никаких новостей относительно тренерских перестановок в ЦСКА, так как Алексей и Василий Березуцкие находятся в отпуске, и любые обсуждения возможны только после их возвращения.
Только в том случае, если Алексей Березуцкий, возглавляющий армейский клуб, захочет уйти по собственному желанию, в тренерском штабе произойдут изменения. Инициативы о расторжении контракта со стороны клуба нет», — сообщил источник «Матча».