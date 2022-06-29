Жулин о матче фигуристок против ФК ЦСКА: «Жаль, что меня не взяли. Против Валиевой мне было б тяжело, а вот с Дивеевым по приколу поиграл бы»

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о визите фигуристок на тренировку футбольного ЦСКА.

Накануне Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачева, Аделия Петросян сыграли с футболистами дружеский матч и победили со счетом 2:1.

«Я прям позавидовал! Единственное что скажу – жаль, что меня не взяли, я бы с удовольствием поиграл со всеми, особенно с Дивеевым. Против Камилы, я думаю, было б мне тяжело, а вот с Дивеевым по приколу бы поиграл с удовольствием.

Почему у девочек столько активностей в межсезонье? Ну, а что ж еще делать-то? В своем виде спорта выступать нигде не дают, так что правильно делают, что разными другими видами спорта занимаются. Чем-то же надо заниматься во время нашей изоляции.

Я думаю, что они абсолютно правы. Как так получилось, что они выиграли у футболистов ЦСКА? Я думаю, и в боксе б Загитова победила.

Насчет подготовки к сезону, думаю, это даже поможет. Они играли на маленьком поле 3 на 3, практически не бегая. Так что никак это не может помешать», – отметил Жулин.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

Фигуристки Щербакова, Валиева, Трусова, Хромых, Тарасова, Усачева и Петросян посетили тренировку футбольного ЦСКА