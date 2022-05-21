Черданцев о российских тренерах: «В России проблемы с карьерным ростом. Руководитель скорее позовет ноунейма из-за границы. Нужно свои кадры развивать»

Георгий Черданцев поделился мнением о проблемах развития и роста российских тренеров.

– Ты говоришь: «Иностранный тренер в России – это фикция. Учитесь работать с нашими. Российскому футболу больше 100 лет!»

– Согласен. Полностью поддерживаю.

– Почему? Ты этой фразой практически уничтожаешь Ваноли.

– Я никого не уничтожаю. Есть такое выражение – «По Сеньке шапка». Мы не Англия и не Италия. Нужно свои кадры развивать.

Если бы приезжали топ-тренеры – это одна история, а когда приезжают те, кто этой работой никогда не занимались или занимались без особого успеха, как какой-нибудь Гиздоль, – я не понимаю, что они дают российскому футболу.

Как в футболе, так и в хоккее, если человек, заканчивая карьеру спортсмена, будет понимать, что у него нет перспектив стать тренером, эта профессия просто вымрет.

– Тебе нравится работа Березуцкого в ?

– Я не знаю, что происходит в клубе, но мне кажется, что там есть какие-то причины, которые нам не озвучивают. То, что мы видим на футбольном поле, не значит, что Березуцкий плохой тренер или не справился. Зачастую происходят какие-то вещи, о которых мы не знаем, все на уровне слухов и домыслов.

Не может быть так, чтобы при этом же тренере команда играла в шикарный, по сути чемпионский футбол в течение полутора месяцев, а потом вдруг раз – и он стал плохим тренером, все пропало. Значит, есть какие-то вещи, про которые мы не знаем.

– Ты говоришь, что футболист заканчивает карьеру и ждет предложений. Но они ждут из РПЛ. Почему не идут в ФНЛ? В той же Италии идут в Серию Б и ниже, Конте шел и работал.

– Правильно. Но там он знает, что, если он будет работать хорошо, а его команда будет играть в хороший футбол, он будет на виду, про него будут говорить специалисты и эксперты – рано или поздно он получит шанс в Серии А. У него вырисовывается карьерный рост.

В России, думаю, с этим проблемы. Тренер, который приходит в ФНЛ, у него перспективы не вырисовываются. Он знает, что при всех прочих равных руководитель скорее позовет ноунейма из-за границы, а не российского специалиста.

– Стукалов поработал в ФНЛ, сейчас – в .

– Это редкость.

– Ноунеймы – как раз редкость для нашего футбола, к счастью.

– Ну, да. Но должна быть перспектива карьерного роста у футболиста, когда он заканчивает карьеру.

Вот Костя Генич заканчивает, что он умеет делать? Пилить не умеет, печь пироги не умеет. Я с ужасом себя представляю на его месте – что делать? Ему повезло – он нашел себе такое удивительное применение, но это единичный случай, – сказал комментатор «Матч ТВ».

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