считает, что мог бы пригодиться .

Полузащитник также высказался о переходе в «Зенит».

– Матео – наш лучший бомбардир, забил 14 голов. Понятно, что когда такой игрок покидает команду – это большая потеря. Замену ему найти будет очень тяжело. Для «Зенита» же это отличное усиление.

– Мог бы «Сочи» пригодиться Александр Кокорин, у которого в «Фиорентине» дела идут не слишком хорошо?

– Не знаю, из-за чего у него не получилось в Италии, это лучше у него самого спросить. Кокорин – сильный нападающий, считаю, что «Сочи» он бы помог. Точно уверен, что его карьера еще не завершена и он сможет себя проявить, – сказал Нобоа.