Кристиан Нобоа: «Кокорин – сильный нападающий, «Сочи» он бы помог. Его карьера еще не завершена, он сможет себя проявить»

Теги Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Александр Кокорин Матео Кассьерра Матч ТВ Сочи Футбол

Кристиан Нобоа считает, что Александр Кокорин мог бы пригодиться «Сочи»

Полузащитник также высказался о переходе Матео Кассьерры в «Зенит». 

– Матео – наш лучший бомбардир, забил 14 голов. Понятно, что когда такой игрок покидает команду – это большая потеря. Замену ему найти будет очень тяжело. Для «Зенита» же это отличное усиление.

– Мог бы «Сочи» пригодиться Александр Кокорин, у которого в «Фиорентине» дела идут не слишком хорошо?

– Не знаю, из-за чего у него не получилось в Италии, это лучше у него самого спросить. Кокорин – сильный нападающий, считаю, что «Сочи» он бы помог. Точно уверен, что его карьера еще не завершена и он сможет себя проявить, – сказал Нобоа.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные