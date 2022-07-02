Агент Кокорина: «Саша – серьезный профессионал, не знаю, почему он не играет. Он надеется выходить чаще и приносить пользу «Фиорентине»

Агент высказался о будущем форварда в «Фиорентине».

– Что думает сам Александр о своем приключении в Италии?

– Саша с большим энтузиазмом принял вызов 16 месяцев назад и убежден, что хочет продолжить свой путь здесь.

Честно говоря, я не знаю, что помешало ему получать регулярную игровую практику, но могу сказать, что его отношение к клубу и городу это не изменило.

Он надеется в следующем сезоне играть чаще и приносить «Фиорентине» пользу. Он думает только о том, чтобы забивать голы, и ни о чем ином.

– То есть у вас нет объяснения тому, что после столь значительных трат использовала его так редко?

– Могу сказать лишь то, что у него была неприятная травма в начале его приключения во Флоренции, и она оказала значительное влияние на него. Вынужденный перерыв оказался длительным, это раздражало Сашу и ограничило его возможности в концовке первого сезона.

Но я не могу объяснить, почему он так редко играл в прошлом сезоне. С нашей стороны все в порядке: Кокорин – серьезный профессионал, и ему удалось доказать это и в новой команде. Я надеюсь лишь на то, что у него еще будут возможности себя проявить, – сказал Тимофей Бердышев .

«Бог, дай мне его ноги! Я бы в «Барсе» играл». Денисов восхищен талантом Кокорина – как и Адвокат, и Капелло, и Семак

По 4 действия в месяц, 0 ударов (хотя нет, 1 был) и продвижение на 14 метров с мячом: неповторимый сезон Кокорина