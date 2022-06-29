Кокорин не хочет уходить из «Фиорентины». Интереса к нападающему со стороны других клубов нет

не хочет уходить из «Фиорентины».

Форварда полностью устраивают условия во Флоренции, также он рассчитывает, что в новом сезоне сможет получать больше игровой практики, сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Интереса к нападающему со стороны других клубов нет. Потенциальных работодателей отпугивает в том числе высокая зарплата игрока.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Бог, дай мне его ноги! Я бы в «Барсе» играл». Денисов восхищен талантом Кокорина – как и Адвокат, и Капелло, и Семак