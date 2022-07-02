Агент Кокорина о расторжении контракта: «С «Фиорентиной» и Сашей это не обсуждали. Из РПЛ звонки были, но ситуация не способствует трансферам»

Агент Александра Кокорина ставит под сомнение уход форварда из «Фиорентины».
– Идут разговоры о теоретической возможности расторжения контракта. Обсуждалось ли это с «Фиорентиной»?
– Нет. Никто из клуба на этот счет со мной не связывался. Игрок тоже со мной это не обсуждал. Так что не думаю, что такая возможность на данный момент есть.
– Но из России предложения по Саше поступали...
– Да, не отрицаю. Некоторые клубы из России мне звонили, чтобы получить информацию о Кокорине, но текущая ситуация не способствует трансферам такого рода.
Также повторю, что Саша хочет продолжить свой путь в «Фиорентине», хочет быть полезным клубу. Это его приоритет, – сказал Тимофей Бердышев Firenze Viola.
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По 4 действия в месяц, 0 ударов (хотя нет, 1 был) и продвижение на 14 метров с мячом: неповторимый сезон Кокорина