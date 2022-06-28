Мелкадзе о Бакаеве в «Зените»: «Спартак» вроде сам от него отказался. Зачем ему жертвовать такими предложениями? На жизнь надо зарабатывать»

Георгий Мелкадзе надеется, что болельщики примут .

– У появляется непривычная тенденция, связанная с воспитанниками. Полгода назад ушли вы, сейчас Бакаев, плюс распустили . Это плохо?

– То, что люди уходят – это нормально. Это футбольная жизнь. А вот закрытие «Спартака-2» – это неправильно. Потому что не так много денег требовалось на существование команды. Если брать зарплату больших футболистов, то это, вероятно, 5-10 процентов их годового дохода. В теории даже могли скинуться и сохранить команду. Я вообще не понял этого решения. Из «Спартака»-2 много кто в Премьер-лиге играет. Так что это, конечно, удивляет.

– Самый громкий переход лета – Бакаев в «Зенит». Каково ему будет в Питере?

– «Спартак» вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то? Надеюсь, его примут болельщики. И все у него будет хорошо.

Посадит ли на скамейку Малкома? Это будет тяжело. А вот если его будут использовать под нападением – это интересная история, – сказал полузащитник .