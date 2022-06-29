Широков о зарплате Бакаева: «То, что ему дали в «Зените», «Спартак» мог дать с закрытыми глазами. Не знаю, почему не договорились»

Теги Спартак Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Александр Ерохин Зелимхан Бакаев деньги Футбол

Роман Широков высказался об уходе Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит» свободным агентом.

— Из слов Каттани я причины ухода не понял. Зарема говорит о том, что игроку дали в «Зените» неимоверные условия. Насколько я знаю, то, что ему дали в «Зените», «Спартак» мог дать с закрытыми глазами. Не знаю, почему не договорились.

— А что, в «Зените» дали три копейки? Ерохину дали 1,8 [млн евро в год], а Бакаеву намного меньше.

— Не намного, но меньше. У вас парадигмы прошлого. У некоторых бразильцев не такая большая зарплата, и клуб беспокоится, что они уедут в Европу на эти же деньги. Не такие уж и баснословные деньги.

Насколько я понимаю, клуб давно перестроился на бонусную систему: играешь, забиваешь — получаешь. Это нормальная практика, – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

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