Широков о зарплате Бакаева: «То, что ему дали в «Зените», «Спартак» мог дать с закрытыми глазами. Не знаю, почему не договорились»

высказался об уходе из в «Зенит» свободным агентом.

— Из слов Каттани я причины ухода не понял. Зарема говорит о том, что игроку дали в «Зените» неимоверные условия. Насколько я знаю, то, что ему дали в «Зените», «Спартак» мог дать с закрытыми глазами. Не знаю, почему не договорились.

— А что, в «Зените» дали три копейки? Ерохину дали 1,8 [млн евро в год], а Бакаеву намного меньше.

— Не намного, но меньше. У вас парадигмы прошлого. У некоторых бразильцев не такая большая зарплата, и клуб беспокоится, что они уедут в Европу на эти же деньги. Не такие уж и баснословные деньги.

Насколько я понимаю, клуб давно перестроился на бонусную систему: играешь, забиваешь — получаешь. Это нормальная практика, – сказал экс-игрок и «Спартака».