Ракицкий впервые спел гимн Украины – перед дебютным матчем за «Шахтер» после возвращения из «Зенита»

Ярослав Ракицкий принял участие в товарищеском матче «Шахтера» с «Лехией» (3:2).

Защитник сыграл впервые после возвращения в состав «горняков». С сезона-2018/19 он выступал за «Зенит» и разорвал контракт с питерским клубом в марте.

Как сообщает украинская Tribuna.com, 32-летний футболист перед началом благотворительной игры исполнил гимн Украины.

Ранее Ракицкий не пел гимн страны. Он объяснял свое нежелание исполнять символическую композицию «объективными причинами».

Ракицкий присоединился к «Шахтеру» и примет участие в благотворительных матчах