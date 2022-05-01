«Зенит» передаст Ракицкому и Азмуну золотые медали чемпионата России

Ярославу Ракицкому и Сердару Азмуну передадут золотые медали чемпионата России.
Как пишет «РБ Спорт», «Зенит» напрямую или через посредников передаст медали футболистам, которые покинули команду по ходу сезона.
Напомним, Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом» в начале марта, а Азмун перешел в леверкузенский «Байер» по ходу зимнего трансферного окна. Оба игрока выступали за российский клуб с 2019 года.
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