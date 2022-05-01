«Зенит» передаст Ракицкому и Азмуну золотые медали чемпионата России

Ярославу Ракицкому и передадут золотые медали чемпионата России.

Как пишет «РБ Спорт», «Зенит» напрямую или через посредников передаст медали футболистам, которые покинули команду по ходу сезона.

Напомним, Ракицкий разорвал контракт с «Зенитом» в начале марта, а Азмун перешел в леверкузенский по ходу зимнего трансферного окна. Оба игрока выступали за российский клуб с 2019 года.

Это был сезон эволюции «Зенита»: три защитника, волшебство Клаудиньо и расставание со связкой Дзюба – Азмун

«Зениту» еще далеко до рекорда. «Спартак» брал золото 6 раз подряд, лучшие в Европе – 14